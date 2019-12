Vukovarská ulica pripomína najväčší symbol novodobých dejín Chorvátov

Bratislava 6. decembra (TASR) – V bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá má najpočetnejšiu chorvátsku menšinu na Slovensku, pribudla ulica, ktorá nesie od piatka oficiálne názov Vukovarská. Pomenovaná je po chorvátskom meste Vukovar, smutne preslávenom počas vojenského konfliktu v roku 1991, ktoré je najväčším symbolom novodobých dejín Chorvátska. Pre Chorvátov je symbolom spolupatričnosti, súdržnosti a priateľstva.



"Sme obec, ktorá má najsilnejšiu a najpočetnejšiu menšinu Chorvátov na Slovensku. Veľa spolupracujeme s Chorvátmi a chorvátskymi obcami, preto sme premýšľali, ako im prejaviť úctu a vďaku a aký názov nájsť, ktorý by vyjadroval spolupatričnosť, súdržnosť a priateľstvo," uviedol pre TASR devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.



Mestská časť preto podľa neho hľadala to, čo je pre Chorvátov najväčším symbolom na svete. "A tým je mesto Vukovar, ktoré trpelo počas vojny a ktoré však nie je jej symbolom, ale symbolom povstania Chorvátov na nohy v ťažkých časoch vlasteneckej vojny," poznamenal Krajčír.



Šéf devínskonovoveskej samosprávy vníma pomenovanie ulice aj ako posilnenie slovensko-chorvátskych vzťahov a signál, ktorý mestská časť vysiela aj pre iné obce a mestá. "Dávame tak najavo, že si vážime korene, slovanskú vzájomnosť a spolupatričnosť, ktorú máme v sebe," doplnil.



Primátor mesta Vukovar Ivan Penava pri tejto príležitosti pomenovania ulice uviedol, že je veľmi pyšný, lebo Vukovar je symbol odporu, slobody a nezávislosti. "Je to pre nás veľká symbolika, sú to veľké emócie. Znamená to pre nás veľkú pýchu," povedal Penava s tým, že fakt, že sa myšlienka pomenovať takto ulicu zrodila v Bratislave, je pre nich prekvapením so silnými emóciami. "Znamená to, že ste spoznali to, čo to pre nás cez vojnu znamenalo. Že ste spoznali tú symboliku, emóciu," podotkol. Je presvedčený, že nová ulica je ďalšou väzbou medzi slovenským a chorvátskym národom. Na podujatí sa zúčastnil okrem iných aj veľvyslanec Chorvátskej republiky Aleksandar Heina.



V smutne preslávenom vojenskom konflikte od augusta do novembra 1991 bránila Vukovar hŕstka dvoch tisícok ľahko ozbrojených vojakov Chorvátskej národnej gardy s civilistami. Protivníkom boli Juhoslovanská ľudová armáda a srbské polovojenské jednotky s takmer 40.000 vojakmi, ktoré disponovali ťažkou vojenskou technikou. Počas bitky dopadalo na mesto denne 12.000 delostreleckých granátov a rakiet. Vukovar bol prvým mestom na území Európy po ukončení druhej svetovej vojny, ktoré bolo úplne zničené.



Po 87 dňoch intenzívneho obliehania a neustáleho bombardovania sa dostal Vukovar pod správu útvaru Republika Srbská Krajina. Keď 18. novembra 1991 Vukovar padol, niekoľko stoviek vojakov a civilistov bolo zmasakrovaných a najmenej 20.000 obyvateľov bolo deportovaných z mesta a okolia.



V roku 1998 sa obyvatelia dočkali spravodlivosti a po podpise mierovej zmluvy sa dostal Vukovar späť pod kontrolu Chorvátska pod záštitou OSN.