Výjazd z Bajkalskej ulice na Prístavný most bude od večera

Bratislava 16. februára (TASR) – Dnes večer uzavrú výjazdovú vetvu z Bajkalskej ulice na Prístavný most. Uzávera bude trvať od 20:00 až do 24. februára do 4:00. Pôvodne mali nájazd uzavrieť už od sobotňajšieho predpoludnia, napokon došlo k termínovému posunu.



"V uvedenom úseku sa bude realizovať rekonštrukcia pre potreby výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



Obchádzková trasa pre vodičov smerujúcich od Slovnaftu na diaľnicu D1 v smere Brno/Viedeň bude viesť po Gagarinovej ulici. Obchádzková trasa pre vodičov idúcich z Bajkalskej ulice na D1 smer Brno/Viedeň bude prenosným dopravným značením vedená po Gagarinovej ulici, prípadne cez Prievozskú ulicu na most Apollo a Einsteinovu.



Vodičov idúcich z centra mesta na Bajkalskú ulicu a diaľnicu D1 smer Brno/Viedeň nasmeruje prenosné dopravné značenie na obchádzkovú trasu po Gagarinovej ulici a následne na diaľnicu.