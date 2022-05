Zjazdovú vetvu Mosta Lanfranconi smerom na Karlovu Ves opravia

Bratislava 26. mája (TASR) – Na zjazdovej vetve z Mosta Lanfranconi v smere Mlynská dolina/Karlova Ves v Bratislave treba počas najbližšieho víkendu (27. – 29. 5.) počítať s istými dopravnými obmedzeniami. Dôvodom bude oprava prepadu na tejto zjazdovej vetve, ktorá bude zrealizovaná v skrátenom čase. Plánovaná komplexná oprava sa presúva na neskoršie obdobie. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



Práce by sa mali začať v piatok (27. 5.) večer a trvať by mali do nedele (29. 5.), aby ich dosah na premávku bol čo najmenší



"Počas prác treba preto rátať so zníženou priepustnosťou dopravy v danom úseku. Maximálna povolená rýchlosť pri prejazde úsekom bude dočasne znížená na 30 kilometrov za hodinu," približuje magistrát, ktorý zároveň vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť.



Komplexná oprava prepadu, ktorá sa mala v danom úseku realizovať počas dvoch mesiacov na dve etapy, sa na žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) presunula na neskoršie obdobie. V rámci nich bude potrebné napríklad preskúmať stav podložia, kanalizačnej šachty i časti kanalizácie, ktorá sa v oblasti prepadu nachádza. Pri oprave prepadu za mostnou oporou sa budú musieť použiť technológie založené na tzv. mokrých procesoch, ktorými sú najmä betonárske práce.