Harmincovu ulicu v Bratislave dajú do predbežného užívania

Bratislava 6. septembra (TASR) - Zrekonštruovanú a rozšírenú Harmincovu ulicu v bratislavskej Dúbravke by mal zhotoviteľ odovzdať do predbežného užívania 13. septembra. Informoval o tom hovorca hlavného mesta SR Bratislavy Peter Bubla.



"Do konca septembra, prípadne začiatku októbra, by mali byť kompletne hotové cesta aj s chodníkom," uviedol hovorca s tým, že finálny termín ukončenia celého diela ostáva neznemený, teda 2. novembra.



"V nasledujúcom období sa budú robiť terénne práce, zastávka MHD a odbočenie na Húščavovu, ktoré sa bude realizovať v spolupráci so spoločnosťou Bratislavská vodárenská spoločnosť, keďže v danom mieste je vodovodný kolektor," dodal Bubla.



Premena súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú sa začala v lete 2022. Realizátorom je spoločnosť Strabag. V oboch smeroch sa pridajú buspruhy, smerom do Dúbravky i do centra ostane jeden pruh pre autá. Výsledkom prác má byť okrem zlepšenia plynulosti dopravy aj modernizácia zastávok MHD a zvýšenie bezpečnosti pre peších na priechodoch.



Celková cena diela sa po májovej aktualizácii stanovila na 3.611.500,52 eura s DPH.