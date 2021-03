Bratislavčan čelí obvineniu za útok na verejného činiteľa

Bratislava 9. marca (TASR) - Bratislavskí policajti obvinili 32-ročného muža za útok na verejného činiteľa. K incidentu malo dôjsť po tom, ako muž zavolal na tiesňovú linku, pretože sa do jeho bytu na Budatínskej ulici v hlavnom meste mala dobýjať jeho matka. Po príchode policajti zistili, že muž do bytu nechcel matku vpustiť. Následne mieril na policajtov zbraňou. Hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



"Po príchode na miesto policajti zistili, že oznamovateľ nechcel vpustiť do bytu svoju matku, ktorá mala v byte svoje osobné veci. Na pokyn hliadky muž tieto veci vyhodil na chodbu a zároveň spoza opaska nohavíc vytiahol krátku čiernu zbraň, s ktorou začal mieriť na policajtov. Muž tak mal hrozbou zbrane pôsobiť na výkon ich policajnej právomoci," uviedla Mihalíková. V byte zároveň policajti zaistili zbraň a trezor, ktoré zaslali na expertízne skúmanie.



Pri zákroku sa nikto nezranil. Bratislavčan po vykonaní potrebných procesných úkonov putoval do cely policajného zaistenia. "Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie," uzavrela hovorkyňa.