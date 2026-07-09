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VIDEO: Bratislavčan sa vydával za niekoho iného, už ho stíhajú
Polícia začala trestné stíhanie vo veci falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej pečiatky.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie vo veci falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej pečiatky v prípade 34-ročného Bratislavčana, ktorý sa pôvodne vydával za niekoho iného. Policajná hliadka ho zastavila v stredu (8. 7.) krátko po 00.30 h na Rožňavskej ulici v Bratislave. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Muž s policajnou hliadkou komunikoval v anglickom jazyku, pričom predložil aj vodičský preukaz Spojeného kráľovstva. Keďže sa však fotografia na vodičskom preukaze nezhodovala s podobou vodiča, policajti nadobudli podozrenie o hodnovernosti informácií, ktoré im muž predložil. Počas kontroly zároveň spozorovali vo vozidle aj strelnú zbraň.
Dychová skúška u vodiča skončila s negatívnym výsledkom, skríningový test na prítomnosť drog však bol s pozitívnym výsledkom na amfetamín a metamfetamín. Muža následne previezli na toxikologické vyšetrenie do nemocnice. „Počas čakania na výsledok vyšetrenia však zrazu začal muž náhle komunikovať v slovenskom jazyku,“ priblížil Szeiff.
Polícia následne zistila, že ide o 34-ročného Bratislavčana, ktorý má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Vodičský preukaz, ktorý pôvodne predložil, bol falzifikát.
Muž s policajnou hliadkou komunikoval v anglickom jazyku, pričom predložil aj vodičský preukaz Spojeného kráľovstva. Keďže sa však fotografia na vodičskom preukaze nezhodovala s podobou vodiča, policajti nadobudli podozrenie o hodnovernosti informácií, ktoré im muž predložil. Počas kontroly zároveň spozorovali vo vozidle aj strelnú zbraň.
Dychová skúška u vodiča skončila s negatívnym výsledkom, skríningový test na prítomnosť drog však bol s pozitívnym výsledkom na amfetamín a metamfetamín. Muža následne previezli na toxikologické vyšetrenie do nemocnice. „Počas čakania na výsledok vyšetrenia však zrazu začal muž náhle komunikovať v slovenskom jazyku,“ priblížil Szeiff.
Polícia následne zistila, že ide o 34-ročného Bratislavčana, ktorý má právoplatne uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Vodičský preukaz, ktorý pôvodne predložil, bol falzifikát.