Bratislavčan so zákazom šoférovania ohrozoval na štvorkolke ľudí

Bratislava 3. apríla (TASR) – Muž z Bratislavy, ktorý má zákaz činnosti viesť akékoľvek motorové vozidlá po dobu 60 dní, ohrozil nebezpečnou jazdou na štvorkolke v stredu (31. 3.) popoludní viacero osôb. Ako v sobotu TASR informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff, polícia vyzýva svedkov, prípadne poškodených, aby kontaktovali políciu.



Ako Szeiff priblížil, 25-ročný Tomáš v stredu krátko po 16.30 h nasadol pred obchodným domom v Dúbravke na štvorkolku zn. Honda a vydal sa do cestnej premávky. Na križovatke ulíc Drobného a Na Vrátkach ho spozorovala policajná hliadka, ktorá ho chcela zastaviť. Vodič náhle prudko zvýšil rýchlosť a v smere po ulici Drobného začal hliadke unikať, pričom svojou riskantnou a nebezpečnou jazdou ohrozil ostatných účastníkov cestnej premávky a takmer spôsobil dopravnú nehodu.



Podľa polície muž mimoriadne nebezpečnou jazdou v protismere pokračoval po Ulici kpt. J. Rašu, pričom vyšiel s vozidlom na chodník. Tam vážne ohrozil maloleté deti, ktoré spadli z bicyklov. Jazdou po chodníku Tomáš ohrozil ďalších minimálne 20 ľudí, medzi ktorými boli aj matky s deťmi v kočíkoch. Tí museli odskakovať, aby nedošlo k zrážke. Na Ulici Ľuda Zúbka sa mužovi v jazde pokúsilo zabrániť služobné policajné vozidlo, to však nebezpečným manévrom obišiel.



Napokon policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV muža zadržali a eskortovali. "Svojím konaním úmyselne vydal najmenej osem osôb do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví," doplnil Szeiff.



V prípade preukázania viny hrozí mladíkovi trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.