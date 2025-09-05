< sekcia Regióny
Bratislavčan vo veku 76 rokov odovzdal podvodníkom takmer 14.000 eur
Šimková uviedla, že policajti piateho bratislavského okresu prijali od 76-ročného muža aj trestné oznámenie
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Bratislavčan vo veku 76 rokov odovzdal podvodníkom takmer 14.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Upozornila, že podvodníci v posledných dňoch najčastejšie opakujú rovnakú legendu, ktorá hovorí o výbere finančnej pôžičky z účtu v banke. Opätovne pripomína, že policajti nikdy telefonicky neprepájajú na pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS) ani neposielajú svoje služobné preukazy.
Šimková uviedla, že policajti piateho bratislavského okresu prijali od 76-ročného muža aj trestné oznámenie. Volal mu podvodník vydávajúci sa za policajného vyšetrovateľa a ďalší, ktorý sa predstavil ako bezpečnostný analytik NBS. Ten ho presvedčil, aby vybral z účtu 13.500 eur a podľa inštrukcií ich odovzdal žene pri veľkoobchode na Ivanskej ceste v Bratislave po dohodnutom hesle „NBS“.
Hovorkyňa spresnila, že telefonáty majú vždy rovnakú legendu, menia sa len detaily. Podvodník sa predstavuje ako policajt Marek Varga a tvrdí, že cudzia osoba s menom Radoslav Vláčil má splnomocnenie na výber pôžičky 10.000 eur z účtu obete - raz v Žiline, inokedy v Poprade či Prešove. Pre väčšiu dôveryhodnosť zašle aj falošný preukaz a fotografiu údajného páchateľa. Následne kontaktuje obeť falošná pracovníčka NBS Natália Vilim, ktorá žiada nainštalovanie aplikácie Signal.
Podľa Šimkovej sa objavila aj nová legenda - podvodníci tvrdia, že pri vybavovaní kreditnej karty v banke v Komárne nebola zadaná adresa doručenia. Ďalší scenár zas spočíva v tom, že sa volajúci predstaví ako policajt kriminálnej polície z Prešova, hrozí predvolaním na výsluch a pošle falošný preukaz, len aby obeť neskladala mobil. V oboch prípadoch ide opäť o údajné vybavenie pôžičky 10.000 eur na meno poškodeného.
Hovorkyňa podotkla, že mená a priezviská, ktoré používajú podvodníci, sú okrem vyššie spomínaných napríklad Štefan Horvát, Kuzmáni, Viera Čaputová, plukovník Čutko, poručík Vrbovský zo Žiliny, Hana Kováčová zo Žiliny, Martin Sily či nadpráporčík Tomas Sabo.
Šimková uviedla, že policajti piateho bratislavského okresu prijali od 76-ročného muža aj trestné oznámenie. Volal mu podvodník vydávajúci sa za policajného vyšetrovateľa a ďalší, ktorý sa predstavil ako bezpečnostný analytik NBS. Ten ho presvedčil, aby vybral z účtu 13.500 eur a podľa inštrukcií ich odovzdal žene pri veľkoobchode na Ivanskej ceste v Bratislave po dohodnutom hesle „NBS“.
Hovorkyňa spresnila, že telefonáty majú vždy rovnakú legendu, menia sa len detaily. Podvodník sa predstavuje ako policajt Marek Varga a tvrdí, že cudzia osoba s menom Radoslav Vláčil má splnomocnenie na výber pôžičky 10.000 eur z účtu obete - raz v Žiline, inokedy v Poprade či Prešove. Pre väčšiu dôveryhodnosť zašle aj falošný preukaz a fotografiu údajného páchateľa. Následne kontaktuje obeť falošná pracovníčka NBS Natália Vilim, ktorá žiada nainštalovanie aplikácie Signal.
Podľa Šimkovej sa objavila aj nová legenda - podvodníci tvrdia, že pri vybavovaní kreditnej karty v banke v Komárne nebola zadaná adresa doručenia. Ďalší scenár zas spočíva v tom, že sa volajúci predstaví ako policajt kriminálnej polície z Prešova, hrozí predvolaním na výsluch a pošle falošný preukaz, len aby obeť neskladala mobil. V oboch prípadoch ide opäť o údajné vybavenie pôžičky 10.000 eur na meno poškodeného.
Hovorkyňa podotkla, že mená a priezviská, ktoré používajú podvodníci, sú okrem vyššie spomínaných napríklad Štefan Horvát, Kuzmáni, Viera Čaputová, plukovník Čutko, poručík Vrbovský zo Žiliny, Hana Kováčová zo Žiliny, Martin Sily či nadpráporčík Tomas Sabo.