Bratislavčania sa môžu podieľať na odkaze pre budúce generácie

Bratislava 25. októbra (TASR) - Bratislavčania môžu navrhnúť, aký odkaz či predmet by mal byť vložený do novej časovej schránky, ktoré mesto zanechá pre budúce generácie v soche svätého Michala archanjela na bratislavskej Michalskej veži. Verejnosť sa môže vyjadriť prostredníctvom formulára zverejneného na sociálnych sieťach hlavného mesta či Múzea mesta Bratislavy. O novom obsahu schránky bude rozhodovať samospráva spolu s mestským múzeom a krajským pamiatkovým úradom.



"Spolu s Múzeom mesta Bratislavy vyberieme päť najlepších návrhov a verejnosť následne bude môcť v samostatnom hlasovaní vybrať jeden z nich, ktorý bude uložený do schránky," informuje hlavné mesto. Schránka bude mať rozmer 17 krát 12 krát 4 centimetre. Samospráva preto žiada ľudí, aby navrhovali iba predmety, ktoré sa svojou veľkosťou do schránky zmestia.



"Myslite tiež na to, že do schránky poputujú aj niektoré listiny, čiže priestor bude ešte o niečo menší. Predmet by mal vystihovať súčasný život v Bratislave," podotklo mesto. Obyvateľom radí, aby sa pri návrhoch zamysleli, čo by chceli, aby sa niekto o vyše 100 či 200 rokov dozvedel o súčasnom živote.



Novú časovú schránku s odkazmi súčasnej doby plánujú umiestniť v budúcom roku, keď sa dokončí rekonštrukcia Michalskej veže a na jej vrchol bude osadená po obnove aj socha archanjela Michala.



Bratislava pripravuje odkaz budúcim generáciám prostredníctvom časovej schránky po tom, čo sa počas rekonštrukcie Michalskej veže i sochy archanjela Michala, našla v hlave sochy ukrytá časová schránka z roku 1845. Po jej otvorení sa v nej našli dokumenty z 18. a 19. storočia, dobové platidlá či výmenné lístky po devalvácii vtedajšej meny po štátnom bankrote, škatuľku s relikviami deviatich svätcov zatavenými v posvätnom vosku.



Taktiež medené platničky, mená členov tzv. širšej i užšej mestskej rady či papier s nemeckým textom s menami zhotoviteľov krovu helmice spolu s odkazom v podobe prosby o modlitbu za ich duše z 1758, keď bola schránka vyhotovená medikováčskym majstrom Petrom Ellerom. Otvorená bola doteraz celkovo trikrát.