Bratislavčania môžu nominovať dobrovoľníkov na ocenenie Srdce na dlani

Bratislava 6. novembra (TASR) - Ocenením Srdce na dlani vyzdvihne aj tento rok Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) výnimočných dobrovoľníkov a koordinátorov. Nominácie môže verejnosť zasielať elektronicky prostredníctvom webu srdcenadlani.sk do nedele (8. 11.). Slávnostné oceňovanie bude on-line 3. decembra. O udelení ocenenia rozhodne päťčlenná nezávislá hodnotiaca komisia. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC.



Dobrovoľníkov z Bratislavského kraja oceňuje BDC Srdcom na dlani za dobrovoľnícku činnosť, ktorú vykonávajú nezištne, v prospech iných a v rôznych oblastiach spoločenského života. Srdce na dlani je tiež ocenením koordinátorov dobrovoľníkov, ako aj ocenenie za výnimočný čin či iný prejav solidarity a motivovania k službe druhých.



"Rok 2020 sa do dobrovoľníckych štatistík zapíše veľkými písmenami. Dobrovoľníci šili a roznášali rúška, jedlo a lieky seniorom, doučovali on-line deti v krízových centrách a cez Týždeň dobrovoľníctva pomáhali v exteriéroch. Za to im patrí naše Srdce na dlani," uviedla riaditeľka BDC Gabriela Podmaková.



Počas piateho ročníka regionálneho oceňovania dobrovoľníkov udelia Srdce na dlani v siedmich kategóriách, a to dobrovoľník pomáhajúci v Bratislavskom kraji, dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí, koordinátor dobrovoľníkov, dobrovoľnícka skupina, dobrovoľnícky projekt alebo program, podpora dobrovoľníctva a dlhodobá dobrovoľnícka pomoc.



Súčasťou tohto ročníka je aj národné oceňovanie Dobrovoľník roka 2020, na ktoré budú nominované najvýnimočnejšie príbehy z jednotlivých krajov. Srdce na dlani udeľuje BDC pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov (5. 12.) a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov (5. 11.).