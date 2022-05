Bratislavčania môžu pripomienkovať návrh PAAS pre Ružovú dolinu

Bratislava 16. mája (TASR) – V bratislavskom Ružinove môžu obyvatelia pripomienkovať návrh projektu organizácie dopravy pre lokalitu Ružová dolina. Ide o lokalitu, ktorá sa má začleniť do Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí celomestská parkovacia politika. Stať by sa tak malo na prelome júna a júla. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



Pripomienky k návrhu môžu obyvatelia posielať do 20. mája, a to prostredníctvom e-mailovej adresy parkovanie@bratislava.sk. Návrh projektu im zároveň predstavia zástupcovia mesta a mestskej časti na pondelkovom online stretnutí.



"Po zapracovaní pripomienok bude prebiehať vyznačovanie parkovacích miest a súvisiaceho dopravného značenia. Reguláciu spustíme na prelome júna/júla," podotýka magistrát s tým, že o presnom termíne bude informovať.



Prvými troma lokalitami, kde začal od 10. januára systém platiť, boli Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. V Ružinove platí PAAS od 23. marca v lokalite Starý Ružinov-východ a od 3. mája v lokalite Starý Ružinov-západ a zóne 500 bytov. V Starom Meste by sa mala 25. mája zapojiť lokalita Hlavná stanica – Blumentál. V júni je v pláne zapojenie časti Košická – Miletičova – Prievozská.