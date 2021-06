Bratislavčania môžu vypĺňať dotazník k obnove trhoviska Miletičova

Bratislava 25. júna (TASR) – Príprava architektonicko-urbanistiskej súťaže na revitalizáciu trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove naďalej pokračuje. Súťaž pripravuje mestská časť v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB). Samotnému jej vyhláseniu predchádza participácia vo forme dotazníka, v rámci ktorého môžu obyvatelia i návštevníci vyjadriť svoje nápady na jeho obnovu.



"V prvej fáze prác zbierame názory obyvateľov a tých, ktorí navštevujú trhovisko, o tom, ako by chceli, aby vyzeralo. Dôležité bude nestavať nič veľké, zachovať genius loci," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Ubezpečil, že k príprave revitalizácie sa pristupuje veľmi zodpovedne, aj v súvislosti s tým, že trhovisko Miletičova je jedným z najvýznamnejších verejných priestranstiev mestskej časti.



Dotazník je okrem slovenčiny dostupný aj v anglickom či vietnamskom jazyku, čím sa má zvýšiť zapojenie obyvateľov, predajcov i návštevníkov. Dotazník je možné odovzdať na niektorom zo zberných miest, a to na ružinovskom miestnom úrade, v knižniciach a kultúrnych domoch v Ružinove, poslať ho poštou alebo vyplniť online. Dotazník je možné odovzdať do 20. júla. MIB zároveň na 2. júla plánuje zbierať podnety aj osobne počas Dňa na Miletičke.



"Miletička je pre mnohých ikonické miesto, s ktorým sa im spájajú rôzne zážitky. Práve trhoviská plnia v mestách dôležitú úlohu, pre ľudí sú to miesta, kde sa môžu stretávať a nadväzovať nové kontakty. Som rád, že mestská časť s MIB robia všetko pre to, aby trhovisko prešlo kvalitnou rekonštrukciu a súčasne si zachovalo svoju špecifickú atmosféru," poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Trhovisko Miletičova vzniklo v 70. rokoch, predtým tam bola budova známeho bitúnka. História spracovania mäsa na Miletičovej siaha až do konca 19. storočia. Bitúnok vznikol v roku 1924, tvorený bol z viacerých hál, jeho architektúra odkazovala na podobné industriálne stavby z tohto obdobia. Dominantným prvkom ostal komín, ktorý dodáva trhovisku svoj špecifický charakter doteraz.