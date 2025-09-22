Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR: Linka 3 premáva pre nehodu odklonenou trasou

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne medzi zastávkami Blumentál a Depo Krasňany.

Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Električky linky 3 premávajú v pondelok v Bratislave odklonenou trasou. Dôvodom je nehoda na Račianskej ulici. Dopravný podnik Bratislava o tom informuje na svojom webe.

Z konečnej zastávky Komisárky premávajú električky po Depo Krasňany a späť. „Z konečnej Južné mesto premáva okružnou trasou, za zastávkou Blumentál (B) cez Vazovovu, Americké námestie (C) späť na Južné mesto,“ priblížil podnik. Doplnil, že náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne medzi zastávkami Blumentál a Depo Krasňany.
