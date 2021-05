Bratislavčania sa lúčia s galériou a kultúrnym priestorom na Bottovej

Bratislava 21. mája (TASR) - Na podujatí Goodbye Design factory sa v piatok Bratislavčania mohli rozlúčiť s galériou a kultúrnym priestorom na Bottovej ulici. V rámci dňa otvorených dverí sprístupnilo občianske združenie design factory všetky priestory industriálnej budovy, aby ju návštevníci mohli vidieť poslednýkrát tak, ako bola pre nich otvorená 15 rokov.







Rozlúčkový program ponúkol výstavy "15 rokov v Design factory" a "Okolo Apolky". "Bola tu aj pred rokom, práve táto výstava rozpráva o histórii objektu, ktorý vznikol v roku 1942, a bol súčasťou rafinérie Apollo. Spoločne s Jurkovičovou teplárňou sú tieto dva objekty posledné stopy v pamäti mesta na bývalú rafinériu Apollo," uviedla pre TASR Zuzana Zacharová, predsedníčka občianskeho združenia design factory.



Na dni otvorených dverí sa návštevníci mohli v priestore budovy na pamiatku odfotiť, či odniesť si domov suveníry a knihy. Súčasťou programu bol tiež krst knihy "design factory-pozitívny príklad", ktorá sa zrodila pri príležistosti 15. výročia vzniku kreatívneho centra. "Mapuje celú históriu, všetky kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočňovali v priestore Design factory, zároveň rozpráva aj o histórii a industriálnych hodnotách, ktorý tento objekt v sebe má," priblížila Zacharová a dodala: "Máme za to, že by tento objekt mal zostať, bolo by výborné, keby kultúrna funkcia pokračovala, pretože toto miesto je už v Bratislave známe a ľudia sem radi chodia."



Doterajšie priestory občianskeho združenia, ktoré sa programovo orientuje najmä na projekty prezentujúce súčasnú architektúru, dizajn a umenie, organizuje výstavy, koncerty, semináre a workshopy, vznikli konverziou bývalej montážnej haly a neskôr skladových priestorov. Priemyselnú atmosféru budovy oživila v roku 2005 trojica architektov Martin Paško, Zoran Michalčák a Zuzana Zacharová s cieľom vytvoriť novú kreatívnu základňu pre podporu a rozvoj dizajnu a architektúry nadčasových hodnôt. Budovu získalo OZ do prenájmu od spoločnosti Západoslovenská energetika.



Kultúrny priestor ponúkal svoju atmosféru komerčným i nekomerčným podujatiam, vystupoval ako priestorový partner mnohých zaujímavých projektov. Súčasťou budovy bola galéria dizajnu a architektúry, konal sa tu tiež tvorivý workshop pre deti vybraných vekových kategórií i séria detských koncertov v spolupráci s festivalom Konvergencie.



Od septembra sa aktivity OZ design factory presúvajú do nových, opäť industriálnych priestorov Dve sýpky v mestskej časti Jarovce.