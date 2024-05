Bratislavčania už môžu byty prenajímať aj cez Mestskú nájomnú agentúru

Bratislava 22. mája (TASR) - Bratislavčania už môžu svoj byt prenajímať aj cez Mestskú nájomnú agentúru (MNA). Jej cieľom je zlepšiť dostupnosť bývania pre ľudí, ktorí sú v rámci štandardného trhu s bývaním z rôznych dôvodov znevýhodnení. Doteraz fungovala v pilotnom režime, od mája spúšťa služby pre verejnosť. Majiteľov bytov odbremení od starostí spojených s prenajímaním, zároveň im garantuje pravidelnú platbu nájmu či údržbu bytu.



"Otestovali sme, či takýto systém má v Bratislave budúcnosť. Som veľmi rada, že otvárame možnosť verejnosti, individuálnym vlastníkom, ktorí majú byt, ponúknuť ho a aj takto pomôcť s riešením otázok bývania," uviedla v stredu na tlačovej konferencii viceprimátorka Bratislavy pre sociálne veci a rozvoj nájomného bývania Lenka Antalová Plavuchová.



Mestská nájomná agentúra funguje ako prostredník medzi majiteľmi bytov a podnájomníkmi. Cieľom je, aby sa systém zaobišiel bez komplikácií a aby mali majitelia čo najmenej práce s ich prenájmom. Zároveň pracuje s rodinami, ktorým sa z rôznych dôvodov nedarí nájsť si adekvátne bývanie na realitnom trhu. Ide o rodiny z dvoch mestských ubytovní. Do budúcna nie je vylúčené, že by sa okruh klientov mohol rozšíriť.



MNA funguje ako platforma pre majiteľov bytov, ktorí sú ochotní prenajímať ich ohrozeným obyvateľom, ktorí sa ani napriek práci a pravidelnému príjmu nevedia dostať k nájomnému bývaniu v rámci bežnej ponuky. Zároveň funguje ako "spojka" medzi prenajímateľom a nájomcom a plní funkciu garanta nájomnej zmluvy. Tiež na seba berie potenciálne riziká spojené s prenájmom a starostlivosťou o byt. Nájomné by malo byť o 20 až 30 percent nižšie oproti komerčným nájmom. Je však hradené aj pri neprenajatom byte.



"Vytvárame službu, vďaka ktorej majú majitelia istotu prenájmu garantovanú spoľahlivým partnerom v podobe mesta. Na druhej strane zabezpečíme domov rodine s deťmi, ktoré by inak mohli prežiť detstvo v nevyhovujúcom prostredí," skonštatovala koordinátorka MNA Laura Kovácsová.



Mestská nájomná agentúra však neposkytuje len strechu nad hlavou, ale aj sociálnu pomoc s tímom sociálnej podpory v bývaní. Ide teda o sociálne či psychologické poradenstvo, pomoc pri doučovaní detí či posilňovanie rodičovských zručností.



MNA je sociálnou inováciou, ktorá roky funguje v mnohých európskych krajinách. Mesto Bratislava ju spustilo ako prvá samospráva na Slovensku. Vo viac ako ročnej pilotnej fáze sa podarilo v 13 bytoch zabývať 39 ľudí vrátane 17 detí.



Činnosť MNA zastrešuje Bratislavská organizácia bývania. Ide o jednu z doplnkových ciest na zlepšenie dostupnosti bývania v Bratislave. Tá je na území hlavného mesta veľmi nízka, čo konštatuje aj koncepcia mestskej bytovej politiky. Dokument hovorí aj o riešeniach a plánoch mesta, ako zlepšiť situáciu pre ľudí v náročných životných situáciách, pre nízkopríjmové skupiny či skupiny ohrozené stratou bývania. Medzi opatrenia na podporu bývania patrí rekonštrukcia bytov, výstavba nájomných bytov či spolupráca s developermi.



Bližšie informácie sú na webovej stránke www.bob.sk/mna.