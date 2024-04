Bratislavčania vnímajú dôležitosť volieb pre fungovanie krajiny

Bratislava 6. apríla (TASR) - Prezidentské voľby sú, rovnako aké iné voľby na Slovensku, dôležité pre správne fungovanie štátu. Preto by nemalo byť jedno, kto bude najbližších päť rokov hlavou štátu. Myslí si to Bratislavčan Juraj Bobka, ktorý dôležitosť vníma najmä v reprezentatívnosti a kontrole nad zákonmi.



"Nesúhlasím s postojom, že prezident je len "postavička", prezidentská funkcia je nesmierna dôležitá. Preto podľa mňa určite nie je jedno, akého prezidenta bude krajina mat," uviedol pre TASR.



Prezidenta považuje a človeka, ktorý vie adekvátne reprezentovať štát v zahraničí a dokáže slúžiť ako "dozor" nad vládou. Mal by to byť zároveň empatický a asertívny človek. Za dôležité považuje tiež, ak prezident otvára nové, často tabuizované témy. "Ak človek disponuje takou mocou, má možnosť meniť verejnú mienku a pomáhať s vytvorením tlaku na vyriešenie rôznych problémov," podotkol Bobka.



Význam funkcie prezidenta vníma aj Bratislavčan Dušan Zeman. Ľudia by podľa neho nemali zabúdať na to, že si volia osobu, ktorá bude mať napríklad právo vetovať zákony a môže svojimi zákonnými možnosťami ovplyvňovať smerovanie krajiny.



"Tento človek má dôležité rozhodovacie kompetencie vo vzťahu k vláde, k parlamentu a voči Ozbrojeným silám SR. Samozrejme, reprezentuje krajinu ako celok navonok. Záleží, aké má vzťahy s predstaviteľmi iných krajín a ako s nimi komunikuje," povedal pre TASR.