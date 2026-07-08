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Bratislavčania, zbystrite: Na vybavenie pasov odporúčajú Studenú ulicu
V klientskom centre na Studenej ulici je k dispozícii 14 pracovísk na príjem dokladov, tri pracoviská na výdaj dokladov a tri pracoviská na aktiváciu dokladov cudzincov.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Na vybavenie občianskych preukazov, vodičských preukazov a cestovných pasov by mali obyvatelia Bratislavy prednostne využívať oddelenie osobných dokladov v klientskom centre v obchodnom centre na Studenej ulici. Odporúča im to Ministerstvo vnútra (MV) SR. Pracovisko má voľné kapacity, kratšie čakacie doby i viac rezervačných termínov. TASR o tom informoval hovorca MV SR Matej Neumann.
„Priemerná čakacia doba pri žiadostiach o občiansky preukaz, vodičský preukaz či cestovný pas sa pohybuje okolo 10 minút. Je to približne päťkrát menej ako v hlavnom klientskom centre na Tomášikovej ulici,“ skonštatoval šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
V klientskom centre na Studenej ulici je k dispozícii 14 pracovísk na príjem dokladov, tri pracoviská na výdaj dokladov a tri pracoviská na aktiváciu dokladov cudzincov. Otvorené je od začiatku roka a má odľahčiť nápor na hlavné klientske centrum Okresného úradu Bratislava na Tomášikovej ulici.
Ministerstvo vnútra zároveň od júla v oboch týchto klientskych centrách rozšírilo ponuku rezervačných termínov na vybavenie dokladov. S ďalším navyšovaním počtu termínov v rezervačnom systéme počíta počas leta práve v klientskom centre na Studenej ulici, ktoré je špecializované na doklady. Ak rezerváciu občan nevyužije, je potrebné ju zrušiť najneskôr 12 hodín pred termínom. V opačnom prípade bude od rezervačných služieb odpojený na 60 dní.
Všetky tieto služby umožňuje držiteľom aktivovaných elektronických občianskych preukazov aj aplikácia eDoklady.
„Priemerná čakacia doba pri žiadostiach o občiansky preukaz, vodičský preukaz či cestovný pas sa pohybuje okolo 10 minút. Je to približne päťkrát menej ako v hlavnom klientskom centre na Tomášikovej ulici,“ skonštatoval šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
V klientskom centre na Studenej ulici je k dispozícii 14 pracovísk na príjem dokladov, tri pracoviská na výdaj dokladov a tri pracoviská na aktiváciu dokladov cudzincov. Otvorené je od začiatku roka a má odľahčiť nápor na hlavné klientske centrum Okresného úradu Bratislava na Tomášikovej ulici.
Ministerstvo vnútra zároveň od júla v oboch týchto klientskych centrách rozšírilo ponuku rezervačných termínov na vybavenie dokladov. S ďalším navyšovaním počtu termínov v rezervačnom systéme počíta počas leta práve v klientskom centre na Studenej ulici, ktoré je špecializované na doklady. Ak rezerváciu občan nevyužije, je potrebné ju zrušiť najneskôr 12 hodín pred termínom. V opačnom prípade bude od rezervačných služieb odpojený na 60 dní.
Všetky tieto služby umožňuje držiteľom aktivovaných elektronických občianskych preukazov aj aplikácia eDoklady.