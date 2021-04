Bratislavčanovi hrozí za krádež kolobežky trojročné väzenie

Bratislava 16. apríla (TASR) - Až trojročný trest hrozí v prípade preukázania viny 35-ročnému Martinovi Z. z Bratislavy. Ten sa pokúsil v pondelok (12. 4.) ukradnúť elektrickú kolobežku. TASR o tom v piatok informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Ako priblížil, majiteľ kolobežky ju odstavil na jednom z parkovísk na Panónskej ceste a na chvíľu sa vzdialil do predajne s rýchlym občerstvením. V súčasnosti už obvinený Martin medzitým kolobežku odcudzil a z miesta na nej odišiel. Majiteľ kolobežky sa však za ním rozbehol a zakrátko ho dobehol. Na mieste muža spacifikoval, privolal hliadku polície a počkal až do jej príchodu.



Polícia následne Martina eskortovala na policajné oddelenie a zaistila ho do cely. Sudca rozhodol o jeho umiestnení do výkonu väzby.