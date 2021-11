Bratislave opäť otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum

Bratislava 6. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) po letnej prestávke v sobotu opäť obnovil činnosť veľkokapacitného očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave. Očkuje tam treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, a to prioritne seniorov nad 55 rokov a ľudí so zníženou imunitou.



Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK a lekár kraja Tomáš Szalay uviedol, že evidujú veľký záujem ľudí o preočkovanie sa treťou dávkou vakcíny. Týka sa to ľudí, ktorí majú viac ako šesť mesiacov od zaočkovania druhou dávkou a v prípade imunokompromitovaných pacientov sú to štyri týždne po druhej dávke.



"Evidujeme záujem najmä u ľudí zaočkovaných v januári až apríli. Sú to zvyčajne starší, ktorí sú v najväčšej miere rizika. Predovšetkým im je určené otvorenie nášho očkovacieho centra," skonštatoval Szalay. Priemerný vek ľudí za sobotu očakávajú okolo 80 rokov. Očkovať sa už boli aj viac ako 90-roční.







Vedenie BSK zatiaľ nevie, ako často sa bude na NFŠ v Bratislave očkovať. Záležať to bude na záujme ľudí o preočkovanie sa treťou dávkou vakcíny. "Podľa toho, aký záujem bude v Čakárni i medzi náhradníkmi, sa rozhodne aj o ďalších očkovacích dňoch. Predpokladám, že to budú skôr víkendové dni až do chvíle, kým nebude nápor na očkovanie taký veľký, že budeme musieť otvoriť aj ďalšie dni v týždni," spresnil Szalay. Ako podotkol, náhradníci sa môžu hlásiť cez web BSK.



Na NFŠ sa bude očkovať vakcínou Comirnaty od Pfizer/BioNTech. Tretiu dávku môžu dostať tí, ktorí majú za sebou dve dávky buď od výrobcu AstraZeneca, alebo Pfizer/BioNTech, prípadne po kombinácii oboch.



Podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva Juraj Štekláč povedal, že kraj sprístupnil očkovanie aj v nákupnom centre na Einsteinovej v Bratislave. Určené je na vakcináciu prvými a druhými dávkami. "Chodíme očkovať aj výjazdovo do obcí v kraji a do domovov sociálnych služieb. Kto sa chce zaočkovať, možnosť má. Lepšie sa je vopred objednať, ale berieme aj ľudí bez objednania," priblížil.