Bratislave po mimosúdnej dohode opäť patrí amfiteáter pod hradom Devín

Bratislava 9. februára (TASR) - Amfiteáter pod hradom Devín je späť v rukách hlavného mesta SR Bratislavy. Informuje o tom primátor metropoly Matúš Vallo, ktorý na sociálnej sieti oznámil definitívne urovnanie dlhoročného súdneho sporu, týkajúceho sa nájmu objektu. Avizoval zároveň plán revitalizácie "ikonického" miesta.



"Minulý mesiac sa nám podarilo podpísať dohodu o urovnaní, ktorú schválilo aj zastupiteľstvo. S bývalým nájomcom sa v rámci urovnania vysporiadalo mesto predajom alebo prenájmom niekoľkých menších pozemkov, ktoré by mesto i tak nedokázalo využiť," uviedol Vallo s tým, že išlo o pozemky, ktoré boli pod alebo vedľa iných nehnuteľností, ktoré vlastnil nájomca.



Pripomenul, že budova reštaurácie a amfiteátra bola prenajatá súkromnej spoločnosti na 99 rokov ešte v roku 1990, mestské zastupiteľstvo však neskôr napadlo platnosť nájomnej zmluvy a vo veci sa začal dlhotrvajúci súdny spor, čo znemožňovalo aj rekonštruovať stále viac chátrajúce miesto. "Ani po dlhých rokoch súdy situáciu nevyriešili a hrozili ďalšie roky súdnych sporov, počas ktorých by objekt ďalej pustol," upozornil Vallo na význam dohody, ktorú magistrát s bývalým nájomcom uzavrel.



Primátor zároveň zdôraznil, že vyriešenie dlhoročnej kauzy je len prvý krok, tým ďalším bude revitalizácia. "Mesto bude hľadať seriózneho partnera, ktorý dokáže brať do úvahy nielen ikonickú lokalitu a citlivosť narábania s verejným majetkom, ale najmä verejný záujem," uviedol v súvislosti s verejnou súťažou, ktorú mieni radnica vyhlásiť.



Budova bývalej reštaurácie a amfiteátra bola postavená v Devíne po tom, ako mestečko po Mníchovskej dohode z roku 1938 odčlenili od Československa a pripojili administratívne k Rakúsku. Za socializmu ju spravoval podnik Reštaurácie a jedálne. Po roku 1989 ju získalo do správy mestské múzeum, ktoré sa budovu rozhodlo na 99 rokov bezplatne prenajať spoločnosti Seafly so sídlom v Štokholme. Spoločnosť ju bola podľa zmluvy povinná zrekonštruovať.



Mestské zastupiteľstvo Bratislavy však v marci 1991 napadlo platnosť zmluvy, vo veci sa začal dlhoročný súdny spor. Na decembrovom rokovaní zastupiteľstva hlavného mesta poslanci schválili návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní. Začatie rokovaní o mimosúdnom vyriešení súdneho sporu odporučila hlavnému mestu advokátska kancelária, ktorá ho v spore zastupovala. Odôvodnila to "vysokou pravdepodobnosťou neúspechu v spore."