Bratislave sa koná konferencia k projektu Stredoeurópske maskulinity

Bratislava 29. septembra (TASR) - V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa od pondelka do stredy (1. 10.) koná medzinárodná konferencia k výskumnému projektu Stredoeurópske maskulinity. Po dvoch vlaňajších podujatiach v Prahe a Katoviciach na seba tentoraz hostiteľskú rolu prevzal Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied (SAV).
„Skúmanie maskulinitných identít je práve dnes mimoriadne dôležité, a to v stredoeurópskom aj slovenskom kontexte, kde sa špecificky prelínajú historické, kultúrne, politické a spoločenské vrstvy. Pomáha nám to pochopiť, ako sa muži vyrovnávajú s tlakom spoločnosti, očakávaniami a vlastnou identitou,“ uviedla spoluorganizátorka konferencie a literárna vedkyňa z Ústavu slovenskej literatúry SAV Ivana Taranenková.
Bratislavská konferencia nesie názov Central European Masculinities. Norms and Transgessions (Stredoeurópske maskulinity. Normy a transgresie) a zameriava sa na obdobie kultúrnej moderny, čiže na obdobie od konca 18. storočia do 20. storočia, ale venuje sa aj súčasným podobám maskulinít. Prebieha v angličtine. Svoje príspevky prednesú hostia z akademických pracovísk v Chicagu, Ríme, Haife, Paríži, Krakove, Berlíne, Varšave, Budapešti, Belehrade, Rijeke, Prahe, Katoviciach, Ostrave a Bratislave.
Ako hlavná rečníčka vystúpi Anne Tomiche z parížskej Sorbonny s príspevkom o dandizme v avantgarde začiatkom 20. storočia. Jednotlivé panely sú tematicky zamerané na budovanie obrazu muža národniara, židovské maskulinity v období moderny, zobrazenie mužského tela na prelome storočí, tvorbu modernej mužskosti v 20. storočí, na túžbu, odlišnosť a nenormativitu, hraničné priestory či súčasné globálne výzvy maskulinity.
