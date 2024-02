V Bratislave vybrali od vodičov za parkovanie na chodníku 33.550 eur

Bratislava 4. februára (TASR) - Mestskí policajti v Bratislave od začiatku tzv. chodníkovej novely riešili 2838 prípadov parkovania na chodníkoch. Na blokových pokutách vybrali celkovo 33.550 eur. Pre TASR to priblížil vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície (MsP) Peter Borko.



"Zároveň sme za tento priestupok udelili pokutu formou objektívnej zodpovednosti v 6542 prípadoch. Z tohto počtu je už viac ako polovica príkazov uhradená," ozrejmil Borko. Podotkol, že v prípade využitia objektívnej zodpovednosti je pokuta vo výške 78 eur pevne stanovená zákonom. Ak ju majiteľ auta uhradí do dvoch týždňov, tak postačuje zaplatiť 52 eur a pokuta sa považuje za uhradenú.



"Státie na chodníkoch sme v prvých dvoch týždňoch platnosti nového zákona riešili vo väčšine prípadov napomínaním, viedli sme informačnú kampaň, kde sme upozorňovali vodičov na platnosť nového zákona," priblížil hovorca. Dodal, že táto štatistika nezahŕňa zóny bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), keďže v týchto oblastiach je akékoľvek státie mimo vyznačených boxov priestupkom.



Mestskí policajti vnímajú oblasti v meste, kde nie je jednoduché nájsť regulárne miesto na parkovanie vozidla. "Ľudia aj keď riskujú pokutu, parkujú na chodníkoch blízko svojich domov a nevyužívajú parkovacie plochy, ktoré bývajú vo väčších vzdialenostiach," doplnil hovorca. Za problematický tiež polícia považuje úsek pri nemocnici na Limbovej ulici. "Medzi ulice, kde dochádza často k porušovaniu zákazu parkovania na chodníkoch, môžeme radiť aj Ulicu Mlynské nivy alebo Mierovú ulicu," podotkol.



Zákaz parkovania na chodníkoch platí od 1. októbra minulého roka celoplošne. Výnimkou sú len úseky, na ktorých to umožní príslušné dopravné značenie alebo dopravné zariadenie. Parkovať na chodníkoch môžu aj naďalej bicykle, kolobežky (aj s pomocným motorčekom) a motocykle, pri ktorých ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 metra.