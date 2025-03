Bratislavká Zoo je do odvolania zatvorená

Bratislava 21. marca (TASR) - Zoologická záhrada v Bratislave je až do odvolania zatvorená. Dôvodom sú celoslovenské preventívne opatrenia nariadené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou (ŠVPS) SR v súvislosti so šírením ochorenia slintačky a krívačky. TASR o tom informovala Alexandra Ritterová zo zoo. Pôvodne plánované sobotné (22. 3.) otvorenie 65. sezóny sa tak odkladá.



"Ochorenie nepredstavuje vážne zdravotné riziko pre človeka, je ale vysoko infekčné pre kopytníky," poznamenala Ritterová.



Zvieratá žijúce v bratislavskej zoo sú zdravé a pod zvýšeným dohľadom chovateľov, zoológov a veterinárnych lekárov. Zoo zároveň zavádza aj prísne hygienické opatrenia týkajúce sa každodennej starostlivosti o zvieratá.



Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme vzduchom z Maďarska. Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Martin Chudý informoval, že preventívne opatrenia v dôsledku výskytu ochorenia slintačky a krívačky prinesú aj zatvorenie zoologických záhrad na území celého Slovenska. V lokalite Komárna a Dunajskej Stredy bude okrem iného aj zákaz vstupu do lesov.