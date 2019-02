Bratislavská arcidiecéza slávi rok modlitieb za nové kňazské povolania

Rozhodnúť sa pre duchovné povolanie kňaza vyžaduje podľa Zvolenského hlboké osobné rozmýšľanie nad svojím životným povolaním pred Pánom Bohom.

Bratislava 14. februára (TASR) - Bratislavská arcidiecéza začína vo štvrtok 14. februára sláviť rok modlitieb za nové kňazské povolania, ktorý potrvá do 14. februára 2020. Tematický rok ohlásil v pastierskom liste, ktorý sa čítal v nedeľu (10.2.) v kostoloch arcidiecézy, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Vyhlásil ho pri príležitosti 11. výročia ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy.



"Potrebujeme duchovné povolania, potrebujeme nových kňazov pre duchovnú službu. A preto chceme pri príležitosti 11. výročia ustanovenia Bratislavskej arcidiecézy od 14. februára 2019 začať rok modlitieb za nové kňazské povolania pre našu arcidiecézu," uvádza sa v liste. Rok modlitieb bude podľa Zvolenského znamenať, že okrem prosieb za nové duchovné povolania by sa mali pridať pri každej svätej omši do spoločných modlitieb veriacich aj osobitné prosby za nových duchovných služobníkov.



Rozhodnúť sa pre duchovné povolanie kňaza vyžaduje podľa Zvolenského hlboké osobné rozmýšľanie nad svojím životným povolaním pred Pánom Bohom. V pastierskom liste sa uvádza, že veriaci Bratislavskej arcidiecézy sa budú v priebehu roka "horlivo modliť a prosiť," aby sa medzi nimi našli takí, ktorí sa budú chcieť stať kňazmi.