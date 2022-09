Bratislavská arcidiecéza zverejnila dokument o návšteve pápeža

Bratislava 15. septembra (TASR) - Rok po pastoračnej ceste pápeža Františka na Slovensku Bratislavská arcidiecéza zverejnila krátkometrážny dokument, ktorý mapuje prípravy návštevy na území arcidiecézy. Stovky záberov, ktoré doteraz nikto nevidel, sledujú kroky Svätého Otca po prílete na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, v Katedrále sv. Martina, u sestier Matky Terezy v Petržalke a v Šaštíne. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



Pápež František pricestoval na Slovensko 12. septembra 2021. Nocoval na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave. V rámci Bratislavskej arcidiecézy bola jeho návšteva spojená s príletom a odletom na letisku, programom v katedrále i nunciatúre a v centre Betlehem v bratislavskej Petržalke či so záverečnou svätou omšou v Šaštíne.



Riaditeľ Arcibiskupského úradu v Bratislave Tibor Hajdu je "veľmi vďačný" za návštevu pápeža Františka. Jej ovocie sa podľa jeho slov ukáže neskôr, pretože bolo "zasiate niečo, čo je veľmi krásne".



Hajdu ocenil, že Svätý Otec sa obracal na biskupov a kňazov, aby sa nebáli formovať ľudí k zodpovednosti a k slobode. "Aký je krásny dar to, keď človek sám nájde svoje miesto v cirkvi," dodal.



Rektor Národnej svätyne Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne Ondrej Kentoš ocenil dar pápeža, ktorý svätyni v Šaštíne daroval zlatú ružu. Je to dar najvyšších pontifikov. V Šaštíne ju chcú vystaviť pri hlavnom oltári, aby pútnici videli "hmatateľnú pečať Svätého Otca".



Za vznikom dokumentu Útržky z príprav návštevy Svätého Otca na Slovensku v Bratislavskej arcidiecéze 2021 stojí mediálny tím Bratislavskej arcidiecézy. Producentom je Vladimír Krištín. Dokument je pre verejnosť dostupný na YouTube a má dĺžku okolo 14 minút.