Bratislavská arcidiecézna charita bude mať nového riaditeľa
Na post šéfa nastúpi od 1. septembra Erich Hulman.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) bude mať nového riaditeľa. Na post šéfa nastúpi od 1. septembra Erich Hulman. Vo funkcii vystrieda Borisa Hrdého, ktorý na vlastnú žiadosť ukončil pracovný pomer. Chce sa venovať novým pracovným výzvam. TASR o tom za BACH informovala Eva Sládková.
„Teším sa na spoluprácu s kolegami v Bratislave. Myslím si, že majú projekty výborne podchytené a rozbehnuté. Svoju úlohu by som na najbližšie obdobie videl napríklad aj v tom, aby sme dokázali zaujať viac ľudí z verejnosti pre dobrovoľníctvo. Odborníkov máme v charite vynikajúcich, zišla by sa nám však práve pomoc dobrovoľníkov,“ uviedol Hulman.
Hulman naposledy pôsobil ako generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity. Predtým štvrťstoročie pracoval vo vrcholovom manažmente v oblasti IT, telekomunikácií a bezpečnosti. Má za sebou charitatívnu prácu nielen na Slovensku, ale aj v Iraku.
