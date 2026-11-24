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Bratislavská arcidiecézna charita pozýva zapojiť sa do pomoci
V Bratislavskej arcidiecéze sa do zbierky zapája 19 predajní, 13 farských charít a tri partnerské organizácie.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita pozýva verejnosť zapojiť sa do predvianočnej pomoci ľuďom v núdzi. Na konci novembra sa uskutoční potravinová zbierka a na prvú adventnú nedeľu 29. novembra bude v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy jesenná zbierka na charitu. Dary pomôžu zabezpečiť potraviny pre rodiny v núdzi, sprevádzanie osamelých seniorov aj terapiu pre ľudí so schizofréniou. TASR o tom informovala PR manažérka Bratislavskej arcidiecéznej charity Eva Bestvinová.
„Pred Vianocami sa veľa ľudí pýta, ako môžu pomôcť. Niekto môže pri nákupe pridať do košíka pár potravín, iný sa rozhodne prispieť finančne. Vďaka týmto darom vieme rodinám pomôcť s nákupom základných potravín a ľuďom, ktorí potrebujú pravidelnú podporu, ju poskytovať aj po sviatkoch,“ povedal riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Karol Vlasák. Od štvrtka 26. novembra do soboty 28. novembra môžu zákazníci v zapojených supermarketoch darovať trvanlivé potraviny. Po zaplatení ich môžu odovzdať dobrovoľníkom na označenom mieste v predajni. Pri pokladni sa dá prispieť aj zakúpením darovacieho kupónu v hodnote dvoch eur.
V Bratislavskej arcidiecéze sa do zbierky zapája 19 predajní, 13 farských charít a tri partnerské organizácie. Potravinová pomoc smeruje okrem iných k osamelým seniorom, rodičom, ktorí sa sami starajú o deti, a ľuďom bez domova.
Do jesennej zbierky na charitu možno prispieť v nedeľu 29. novembra v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy.
Jednotlivé farnosti robia taktiež samostatné akcie. Napríklad Farnosť Bratislava-Lamač pripravuje na sobotu 12. decembra farské adventné trhy. Uskutočnia sa pred farou na Vrančovičovej ulici. Výťažok pôjde na charitatívne účely.
Charita informuje, že do predvianočnej pomoci sa môžu zapojiť aj firmy a ich zamestnanci. Na pracovisku môžu zorganizovať zbierku trvanlivých potravín či hygienických potrieb, venovať výťažok z vianočnej tomboly alebo prísť uvariť kapustnicu pre ľudí v núdzi. V prípade záujmu sa môžu ozvať Bratislavskej arcidiecéznej charite.
„Pred Vianocami sa veľa ľudí pýta, ako môžu pomôcť. Niekto môže pri nákupe pridať do košíka pár potravín, iný sa rozhodne prispieť finančne. Vďaka týmto darom vieme rodinám pomôcť s nákupom základných potravín a ľuďom, ktorí potrebujú pravidelnú podporu, ju poskytovať aj po sviatkoch,“ povedal riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Karol Vlasák. Od štvrtka 26. novembra do soboty 28. novembra môžu zákazníci v zapojených supermarketoch darovať trvanlivé potraviny. Po zaplatení ich môžu odovzdať dobrovoľníkom na označenom mieste v predajni. Pri pokladni sa dá prispieť aj zakúpením darovacieho kupónu v hodnote dvoch eur.
V Bratislavskej arcidiecéze sa do zbierky zapája 19 predajní, 13 farských charít a tri partnerské organizácie. Potravinová pomoc smeruje okrem iných k osamelým seniorom, rodičom, ktorí sa sami starajú o deti, a ľuďom bez domova.
Do jesennej zbierky na charitu možno prispieť v nedeľu 29. novembra v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy.
Jednotlivé farnosti robia taktiež samostatné akcie. Napríklad Farnosť Bratislava-Lamač pripravuje na sobotu 12. decembra farské adventné trhy. Uskutočnia sa pred farou na Vrančovičovej ulici. Výťažok pôjde na charitatívne účely.
Charita informuje, že do predvianočnej pomoci sa môžu zapojiť aj firmy a ich zamestnanci. Na pracovisku môžu zorganizovať zbierku trvanlivých potravín či hygienických potrieb, venovať výťažok z vianočnej tomboly alebo prísť uvariť kapustnicu pre ľudí v núdzi. V prípade záujmu sa môžu ozvať Bratislavskej arcidiecéznej charite.