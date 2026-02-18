Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislavská arcidiecézna charita spúšťa jarnú zbierku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V nedeľu bude možné prispieť priamo v kostoloch počas svätých omší.

Autor TASR
Bratislava 18. februára (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita pozýva veriacich aj verejnosť zapojiť sa do jarnej zbierky, ktorá sa začne v nedeľu (22. 2.) vo farských kostoloch Bratislavskej arcidiecézy. Zbierka bude následne pokračovať aj v online priestore. Vyvrcholí na Veľkonočný pondelok, ktorý pripadá na 6. apríla. TASR o tom informovala PR manažérka Bratislavskej arcidiecéznej charity Eva Sládková.

Výťažok zo zbierky bude použitý na podporu charitných služieb v Bratislavskej arcidiecéze, najmä na pomoc rodinám v núdzi, seniorom, ľuďom bez domova a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii.

Pôst je tradične časom stíšenia, solidarity a vnútornej obnovy. Charita preto pozýva ľudí, aby sa počas tohto obdobia vedome zriekli malých každodenných pôžitkov - či už je to káva, sladkosti, obľúbené dobroty alebo iné drobné radosti - a ušetrené prostriedky venovali na pomoc tým, ktorí zápasia s chudobou, osamelosťou alebo so životnou krízou. „Aj malé rozhodnutie môže priniesť veľkú zmenu. To, čo si odoprieme, môže pomôcť rodine v núdzi, seniorovi bez podpory alebo človeku bez domova. Pôst tak získava konkrétny rozmer solidarity a lásky k blížnemu,“ vysvetlil riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Erich Hulman.

V nedeľu bude možné prispieť priamo v kostoloch počas svätých omší. Následne bude zbierka pokračovať aj online formou prostredníctvom darcovského portálu Bratislavskej arcidiecéznej charity.
