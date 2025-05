Bratislavská arcidiecézna charita vyhlasuje zbierku školských pomôcok

Bratislava 15. mája (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) vyhlasuje zbierku školských pomôcok, potrvá do 15. augusta. Pomôcť má deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, pomôcky je možné darovať na viacerých miestach hlavného mesta. TASR o tom informovala PR manažérka BACH Eva Sládková.



Zuzana Federičová zo strediska Krízovej pomoci a integrácie BACH objasnila, že deťom chýbajú najmä zošity, vodové aj temperová farby, výkresy, guma, strúhadlo, kalkulačky, či peračníky. „Prosíme však, aby nám záujemcovia nosili len nové, nepoužité veci,“ dodala.



Ako priblížila ďalej Sládková, zberných miest je niekoľko. V Bratislave pomôcky preberú na Kapitulskej 4 a na Krasinského 6 v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h. Rovnako môžu ľudia pomôcky odovzdať aj v Centre solidarity na Jasovskej 6 v Petržalke, a to v stredy od 9.00 h do 12. 00 h a od 13.00 h do 16.00 h. „Zbierku môžu záujemcovia podporiť i finančne. Pracovníci charity potom za získané peniaze nakúpia potrebné školské pomôcky,“ podotkla.