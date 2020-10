Bratislavská arcidiecézna charita zintenzívňuje pomoc ľuďom v núdzi

Bratislava 5. októbra (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) zintenzívňuje pomoc ľuďom v núdzi počas aktuálnej druhej vlny pandémie nového koronavírusu na Slovensku. Ide najmä o zdravotne znevýhodnených, mnohodetné rodiny, osamelých rodičov či o jednotlivcov, ktorí pre pandémiu stratili prácu alebo sa iným spôsobom nedokážu opäť začleniť do chodu bežného života. Na pomoc pozýva charita aj nových dobrovoľníkov, ošetrovateľky aj opatrovateľky.



Charita v hlavnom meste dáva opäť viac do pozornosti projekt Pošli tašku, ktorý založila na jar počas prvých prípadov nákazy ochorením COVID-19 na Slovensku. „Dnes po všetkých nových nariadeniach, sprísnení a zavedení núdzového stavu vraciame projekt Pošli tašku do pôvodného režimu. Chceme ho smerovať všetkým seniorom, ktorí sú osamotení, ktorí sú ohrozenou skupinou, ale aj zdravotne znevýhodneným občanom,“ uviedol riaditeľ BACH Boris Hrdý.



Projekt Pošli tašku je určený seniorom či zdravotne znevýhodneným ľuďom, ktorí si dokážu zaplatiť nákup, ale aj tým, ktorí finančné prostriedky nemajú a sú v núdzi. Verejnosť môže BACH upozorniť na človeka v núdzi, osamelého seniora či človeka so zdravotným znevýhodnením, ktorý potrebuje pomoc.