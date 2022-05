Bratislavská burza kníh ponúka možnosť obohatiť sa o nové knižné kúsky

Bratislava 16. mája (TASR) - Nádvorie Mestskej knižnice v Bratislave je od pondelka dejiskom Bratislavskej burzy kníh. Tá opäť ponúka množstvo darovaných a vyradených kníh za symbolický poplatok. Podujatie bude prebiehať na nádvorí knižnice na Klariskej 16 do piatka 20. mája. Navštíviť burzu je možné od 8.00 do 19.00 h.Čitatelia môžu kúpou knihy podporiť nevidiacich. Knižnica za vyzbierané financie dokúpi zvukové knihy do oddelenia pre nevidiacich a slabozrakých a nové knihy do svojho fondu.Burzu mohla verejnosť podporiť aj tým, že doniesla do knižnice svoje nepotrebné či nechcené knihy.dodáva organizátor. Knihy dokladajú priebežne počas celého trvania podujatia.