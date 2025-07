Bratislavská časť Nové Mesto hospodárila s prebytkom vyše 196.300 eur

Bratislava 13. júla (TASR) - Bratislavské Nové Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 196.300 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2024, ktorý schválili miestni poslanci na poslednom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Do rezervného fondu samospráva presunula viac ako 2,46 milióna eur, čo predstavuje prebytok bežného a kapitálového rozpočtu a zostatok finančných operácií.



„Pod výsledok hospodárenia sa podpísala snaha na úrade, v školách, Ekopodniku a ďalších organizáciách aj v ťažkých časoch prehodnocovať každé investované euro. Vo finančne veľmi náročných časoch nás teší, že mestská časť dokáže zodpovedne hospodáriť a zároveň realizovať dôležité investičné aktivity,“ uviedla pre TASR vedúca referátu komunikácie Martina Goffová.



Pre mestskú časť bol rok 2024 náročný predovšetkým z dôvodu zlej hospodárskej situácie v krajine i negatívnym dosahom tohto hospodárskeho vývoja na financovanie samospráv. Samostatnou kapitolou sú podľa miestneho úradu pokračujúce zásahy štátu do financovania samospráv s najmä negatívnym dosahom. Napriek tomu vníma mestská časť pozitívne, že do užívania odovzdali množstvo rozsiahlych investičných projektov. Patrila medzi ne napríklad nová škôlka na Teplickej ulici, smart pavilón na Základnej škole (ZŠ) Odborárska či nová jedáleň s nadstavbou na ZŠ Cádrova.



„Zadlženosť mestskej časti bola v roku 2024 stabilná, pričom sa od roku 2025 bude postupne znižovať splácaním našich dvoch úverov,“ podotkla Goffová. Na rok 2025 je zostatok úverových prostriedkov vo výške viac ako 693.000 eur, uvádza materiál o záverečnom účte.