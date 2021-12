Bratislavská D1 má po sviatočnom nápore, najviac áut prešlo v piatok

Bratislava 22. decembra (TASR) - Najväčší nápor na D1 na výjazde z Bratislavy zaznamenala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok (17. 12.), a to o 14 percent viac, ako je priemer. Aktuálne dopravné intenzity už klesajú. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková. Motoristov NDS prosí o zvýšenú pozornosť, aby dorazili bezpečne k rodinám.



"V piatok 17. decembra 2021 sme zaznamenali pri výjazde z Bratislavy po D1 86.629 prechádzajúcich vozidiel, čo predstavuje vyššiu intenzitu dopravy v priemere o 14 percent oproti bežným pracovným dňom roka," uviedla Žgravčáková. V pondelok (20. 12.) bola vyššia intenzita dopravy v priemere o sedem percent, v utorok (21. 12.) to bolo o tri percentá.



Úsekom D1 Vajnory - Zlaté Piesky prechádzalo v roku 2021 v pracovných dňoch v priemere 82.139 vozidiel. "Zdá sa, že najväčší nápor motoristov má už bratislavská D1 za sebou, napriek tomu však apelujeme na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť pred nadchádzajúcimi sviatkami," upozornila hovorkyňa NDS.



Minulý rok pred Vianocami bola podľa NDS situácia diametrálne odlišná. Motoristi odchádzali z Bratislavy už pred štvrtou adventnou nedeľou. "Nízke intenzity boli spôsobené vrcholiacou epidémiou ochorenia COVID-19 a lockdownom. Ľudia využívali predchádzajúci víkend a cestovali skôr, a to už v piatok 18. decembra 2020, výsledkom čoho boli namerané intenzity dopravy atakujúce celoročné maximá hlavne na území Bratislavského kraja, pričom prevažoval smer zo západu na východ," uzavrela Žgravčáková.