Bratislava 13. septembra (TASR) - Bratislavská Devínska Kobyla bude od januára prírodnou rezerváciou. Bude mať 651 hektárov. Stupeň ochrany sa tam zvýši na najvyšší, piaty. Vyplýva to z návrhu, ktorý v stredu schválila vláda.



Chránené územie sa bude nachádzať v Bratislave v katastrálnych územiach Devína, Devínskej Novej Vsi a Dúbravke. Devínska Kobyla by podľa materiálu mala mať dve zóny. V zóne A by mal platiť piaty stupeň ochrany s výmerou 489 hektárov a v zóne B má byť štvrtý stupeň ochrany s rozlohou 162 hektárov.



"Dôvodom na zvýšenie stupňa ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu viacerých lesných biotopov európskeho a národného významu. Hospodárske využívanie lesných pozemkov by bolo ukončené a lesy by boli ponechané na prirodzený vývoj s výnimkou nutnej údržby značených chodníkov," poukázalo ministerstvo životného prostredia.



Z rozpočtu verejnej správy by mali byť jednorazovo uhradené výdavky vo výške 1601 eur na označenie hranice Devínskej Kobyly a jej zón. "Na miestach, kde je navrhovaný piaty stupeň ochrany, dôjde v dotknutých lesných porastoch k obmedzeniu bežného hospodárenia, ktoré bude kompenzované z rozpočtu verejnej správy formou finančnej náhrady v predpokladanej výške 52.724 eur za rok," priblížil envirorezort. Doplnil, že reálnu finančnú náhradu vypočíta súdny znalec z odboru lesníctva.



Vyhlásením prírodnej rezervácie sa majú ochrániť dubovo-hrabové lesy, lipovo-javorové sutinové lesy či suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty. Zo živočíchov sú to kováčik fialový, hubár jednorohý a netopiere. Ochrániť sa tiež má Sandberg, príbojová jaskyňa, kremencové skaly, krasová tiesňava a kameňolom.



Vyhlásenie prírodnej rezervácie podľa neho prispeje k riešeniu výhrad Európskej komisie v rámci konania týkajúceho sa nedostatočného označovania lokalít.



Devínska Kobyla je chráneným územím od roku 1964. V súčasnosti je na výmere 101,12 hektára vyhlásená národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla, v rámci ktorej platí štvrtý stupeň ochrany.