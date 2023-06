Bratislavská diaľnica D2 bude do pondelka čiastočne uzavretá

Bratislava 9. júna (TASR) - Časť bratislavskej diaľnice D2 bude od piatka 20.00 h do pondelka (12. 6.) do 6.00 h čiastočne uzavretá. Dôvodom je oprava vozovky. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Uzávierka sa týka časti vozovky v smere z Čunova do Bratislavy v blízkosti čerpacej stanice, obmedzenie sa vzťahuje na pravý a priraďovací pruh," uviedla Žgravčáková. Doprava bude presmerovaná do voľných jazdných pruhov podľa postupu prác.



NDS zároveň apeluje na motoristov, aby jazdu prispôsobili obmedzeniam súvisiacim s prácami a najmä rešpektovali rýchlostné limity.