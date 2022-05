Bratislavský dopravca podpísal zmluvu na nákup hybridných trolejbusov

Bratislava 31. mája (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB), prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, podpísal zmluvu so spoločnosťou SOR Libchavy na dodanie 11 nových nízkopodlažných hybridných trolejbusov za 5,1 milióna eur bez DPH. Cena jedného vozidla je na úrovni 464.600 eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



Bratislavský mestský dopravca nakúpi trolejbusy dĺžkovej kategórie 12 metrov. Teda krátke vozidlá napájané z elektrickej trakčnej siete a z vlastnej batérie dobíjanej z trakčnej siete. Oproti minulosti tak majú byť ekologickejšie.



Pre spoločnosť SOR Libchavy sa DPB rozhodol na základe výsledkov tendra, kde firma zvíťazila s ponúkaným trolejbusom typu SOR TNS 12. Trolejbusy by podľa kontraktu mali byť mestskému dopravcovi dodané najneskôr do 18 mesiacov od zadania objednávky. Nákup má byť spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Dopravca ešte začiatkom roka informoval, že trolejbusy majú byť dodané na základe jednej objednávky. Jej zadanie je DPB ako objednávateľ oprávnený podmieniť poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o financovaní, či schválením dotačných finančných prostriedkov od hlavného mesta na nákup trolejbusov.



Vysúťažený dodávateľ dodá 11 trolejbusov za celkovo 5,1 milióna eur bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola pritom vo výške 7,2 milióna eur bez DPH. "Oproti predchádzajúcemu nákupu vozidiel tejto kategórie, ktorý bol realizovaný v roku 2013, dosiahol podnik pri porovnateľnom trolejbuse vybavenom doplnkovým naftovým pohonom úsporu takmer 37.000 eur bez DPH na jednom kuse," spresnil nedávno pre TASR hovorca DPB Martin Chlebovec.