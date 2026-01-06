< sekcia Regióny
Bratislavská Dúbravka pozýva na Novoročný šípkový turnaj
Súťaž sa v sobotu začína o 10.00 h, registrácia je možná už hodinu predtým, najneskoršie 15 minút pred stanoveným štartom turnaja.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Kto chce napodobniť šampiónov z nedávno skončených majstrovstiev sveta v šípkach, môže tak urobiť na Novoročnom šípkovom turnaji v bratislavskej Dúbravke. V poradí už druhý ročník podujatia sa uskutoční v sobotu 10. januára v dúbravskom dome kultúry.
„Turnaj je otvorený pre všetkých - bez rozdielu veku, pohlavia či miesta bydliska. Nezáleží na tom, či ste skúsení hráči alebo si chcete len vyskúšať súťažnú atmosféru,“ zdôraznila mestská časť, ktorá na podujatie pozýva na sociálnej sieti.
Súťaž sa v sobotu začína o 10.00 h, registrácia je možná už hodinu predtým, najneskoršie 15 minút pred stanoveným štartom turnaja.
„Turnaj je otvorený pre všetkých - bez rozdielu veku, pohlavia či miesta bydliska. Nezáleží na tom, či ste skúsení hráči alebo si chcete len vyskúšať súťažnú atmosféru,“ zdôraznila mestská časť, ktorá na podujatie pozýva na sociálnej sieti.
Súťaž sa v sobotu začína o 10.00 h, registrácia je možná už hodinu predtým, najneskoršie 15 minút pred stanoveným štartom turnaja.