Bratislavská Galéria Nedbalka predstavuje výstavu malieb Martina Benku
Jeho diela sú verejnosti sprístupnené do 4. júna.
Bratislava 5. marca (TASR) - Bratislavská Galéria Nedbalka predstavuje monografickú výstavu malieb Martina Benku, ktorá reflektuje maliarsku tvorbu jedného najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny. Jeho diela sú verejnosti sprístupnené do 4. júna. TASR o tom informovala riaditeľka galérie Lucia Gunišová.
„Tvorba Martina Benku je neodmysliteľnou súčasťou histórie Slovenska. Podarilo sa mu vybudovať to, čo nikomu pred ním, a to nielen po formálnej stránke. V jeho dielach sa snúbi originálne výtvarné spracovanie, ovplyvnené moderným ponímaním umenia, s historizujúcimi prvkami, ktoré idealizujú slovenskú vidiecku spoločnosť,“ priblížila Gunišová.
Dodala, že Benkovou celoživotnou snahou bolo vybudovať slovenský mýtus, ktorý dopomôže slovenskému ľudu k národnostnému ukotveniu. Gunišová pripomenula, že forma umelcových diel bola na slovenskom území prelomová. „Rokmi sa vyvíjala od impresionistických začiatkov až po v našich zemepisných šírkach špecifické výtvarné vyjadrenie, ktoré kunsthistorici označujú ako secesný dekorativizmus,“ ozrejmila.
Ako priblížila Gunišová, Benka sa narodil v Kiripolci (dnešná obec Kostolište) do mnohopočetnej rodiny. V Hodoníne sa vyučil za maliara-natierača, ale vo Viedni, kde sa rozhodol uplatniť, mal možnosť lepšie sa zoznámiť s umením. V roku 1910 sa presťahoval do Prahy, kde začal študovať na krajinárskej škole Aloisa Kalvodu. V začiatkoch svojej tvorby bol ovplyvnený najmä Kalvodovým impresionizmom, no neskôr si začal uvedomovať, že nepostačuje na zobrazenie slovenskej hornatej krajiny. „Postupne sa tak odklonil od impresionistickej metódy a rozvinul svoj originálny výtvarný prejav,“ dodala Gunišová.
