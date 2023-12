Bratislavská galéria predstaví výstavu košickej umelkyne S. Fialovej

Bratislava 6. decembra (TASR) - Výstavu košickej umelkyne Svetlany Fialovej otvára v stredu bratislavská White & Weiss Gallery. Pod názvom Millennial Misery prináša intenzívny ponor do mysle mladej generácie. "Do sveta, ktorý je často považovaný za mileniálny maratón plný výziev a otázok. Autorka sa odvážne púšťa do hĺbky súčasného mladého človeka, skúma otázky jeho identity, tlak spoločnosti a nekonečný šum sociálnych médií," približuje galéria. Výstava potrvá do 19. januára 2024.



"Výstava Millennial Misery komunikuje autorkin prirodzený pozorovací talent a schopnosť prehovárať k ostatným prostredníctvom osobných útrap, pochybností či dojmov," uvádza kurátor Michal Stolárik k tvorbe Svetlany Fialovej, ktorá sa venuje primárne kresliarskym a grafickým technikám.



"Vytvára surové, trpko zábavné a ironicky vážne vizuálne záznamy bezprostredných skúseností. Prirodzene inklinuje k tradičným médiám, no dlhodobo ich podrobuje formálnym aj mediálnym experimentom," dodáva kurátor k výtvarníčke, ktorá bežné ceruzy, uhlíky a suché pastely dopĺňa nápaditými detskými fúkacími fixkami, kresby vytvára káblami či niťami. "Z papiera sa presúva do tapisérií, grafických matríc alebo neónových inštalácií a každým novým projektom aktualizuje poznané hranice," uzatvára galéria.



Svetlana Fialová (1985) študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v rodných Košiciach. Magisterské štúdium absolvovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe (2010) a doktorandské štúdium na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v roku 2015. Aktuálne pôsobí ako docentka na Fakulte umení v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby. V roku 2013 sa stala laureátkou súťaže Jerwood Drawing Prize, je tiež trojnásobnou finalistkou súťaže Maľba, v roku 2011 bola finalistkou Essl Art Award a Ceny kritiky za mladú maľbu. Absolvovala ročnú stáž v londýnskej Red Gallery a rezidenciu v Youkobo Art Space v Tokiu (2018 - 2019). Samostatne vystavovala doma aj v zahraničí. V roku 2021 vydala svoju prvú monografiu.