Bratislavská galéria vystavuje diela prešovského sochára J. Zelinku

Bratislava 9. februára (TASR) - Bratislavská White & Weiss Gallery otvára v stredu výstavu Ex post prešovského sochára Jána Zelinku (1978). Reflektuje ňou na autorovu fascináciu témami ako smrť alebo dočasnosť/pominuteľnosť. "Ide o prehliadku najnovšej tvorby, ale zároveň vďaka kontinuitnému charakteru jeho produkcie je to výstava bilančná," uviedla pre TASR kurátorka výstavy Silvia L. Čúzyová.



Zelinkova tvorba by sa podľa nej dala identifikovať ako neúnavné hľadanie nového výtvarného jazyka. "Jazyka, ktorý spolu s hlbokým a hĺbkovým ponorom do tém týkajúcich sa človeka, telesnosti, vytvára záznamy existencie a pracuje s polaritou prítomnosť/neprítomnosť," priblížila kurátorka výstavy sochára, ktorý sa invenčne pohybuje medzi kresbou, sochou a objektom. "Testuje krehkosť a trvanlivosť, vytvára odtlačky, odliatky, stopy a záznamy tela, zaujíma ho pamäť a uchovávanie," dodala Čúzyová k tvorbe Zelinku, ktorý bol v roku 2015 laureátom Ceny Oskára Čepana za sochársku inštaláciu Dokument.



Výstava predstavuje staršie Zelinkove diela – kovové sarkofágy, sadrové plastiky uhynutých zvierat, originálne sochárske portréty, ale aj najnovšiu líniu jeho tvorby "Anonymy" – papierové objekty/kresby v priestore, ktoré autor chápe ako svoj osobný dialóg s uhynutými zvieratami.



Výstava potrvá do 18. marca.