< sekcia Regióny
Bratislavská galéria vystavuje „hniezdnu“ tvorbu Mary Ohman
Výstava Mary Ohman s názvom „Hniezdna noc a hniezdny deň“ potrvá do 30. apríla.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Bratislavská Galéria Starý Avion vystavuje tvorbu výtvarníčky Mary Ohman, ktorá priaznivcom umenia predstaví svoj svet „farebných hniezd“. Podľa galérie poteší zvlášť tých, ktorí v umení hľadajú pocit domova. Výstava Mary Ohman s názvom „Hniezdna noc a hniezdny deň“ potrvá do 30. apríla. Komentovaná prehliadka za účasti autorky sa uskutoční v piatok o 16.30 h.
„Divákom ponúka intímny pohľad do autorkinho dlhodobého umeleckého skúmania témy ‚hniezda‘ - ako fyzického, symbolického aj vnútorného,“ uvádza galéria k výstave výtvarníčky, poetky, editorky a architektky. „Za umením vždy hľadám človeka. A jeho úprimnosť. A presne tú som našla v tvorbe Mary Ohman,“ komentovala výber autorky na sociálnej sieti galeristka Jana Chrappová. „Mara nie je ‚len‘ výtvarníčka. Je to architektka, poetka a žena, ktorá sa po dlhšej pauze vrátila k tvorbe s nemiernou silou. Jej ústredným motívom sa stalo hniezdo bezpečia, dedičstva a vnútorného priestoru, ktorý si každý z nás nesie v sebe,“ dodáva galeristka.
Motív hniezda rozvíja autorka ako vizuálny aj symbolický jazyk, ako priestor, ktorý si človek nesie v sebe, ale aj ako dedičstvo, ktoré skúma a pretvára. „Ponáram sa do hniezd, ktoré som zdedila, do ktorých som sa narodila, v ktorých som vyrástla a ktoré vytváram ja sama, pre seba aj svoju rodinu. Zisťujem, akú majú moje hniezda podobu, tvar, nakoľko sú už otvorené skúmaniu,“ opisuje Mara Ohman.
Jej tvorba osciluje medzi čiernobielou kresbou a farebnou maľbou, medzi abstrakciou a figuráciou. V kresbe pracuje s uhlíkom, vodou a vrstvením, pričom zdôrazňuje jedinečnosť okamihu: každý ťah vzniká na prvý pokus. „Vo farebných akrylových obrazoch sa proces stáva hravejším a otvorenejším, autorka v nich postupne odkrýva vnútro hniezd, ich vrstvy, spomienky a emócie,“ vysvetľuje kurátor výstavy Ľudovít Petránsky. „Marine obrazy sú o nádeji v našich hniezdach, úsvite aj súmraku, o dňoch aj nociach - onej samej,“ uzavrel.
