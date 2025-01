Bratislavská galéria vystavuje insitné umenie z Kovačice

Bratislava 30. januára (TASR) - Bratislavská Galéria Starý Avion otvorila výstavu kovačického naivného výtvarného umenia. "Vznikla pri príležitosti zápisu insitného umenia z Kovačice, ktoré je súčasťou kultúrneho dedičstva Slovákov v srbskom regióne Vojvodina, do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO," uvádza galéria k výstave, ktorú si verejnosť môže pozrieť do 7. februára.



Galéria pripomína, že umenie z Kovačice je jedinečným prejavom slovenských krajanov žijúcich v Srbsku, ktorí si aj po viac ako 200 rokoch od príchodu do tejto oblasti zachovali svoj jazyk, kultúru a tradície. Ich maliarske umenie je vo svete známe pre svoju intenzívnu farebnosť, detailné zobrazenie každodenného života, poľnohospodárskej práce, remesiel, zvykov, prírody a ľudových osláv.



Na výstave sú prezentované diela svetoznámej Zuzany Chalupovej, ktorá svojimi obrazmi zachytáva dedinský život počas ročných období. "Jeden z vystavených obrazov patrí medzi posledné, ktoré vytvorila," dodáva galéria. K vzácnym dielam patria aj obrazy Martina Jonáša, známeho svojimi charakteristickými postavami s veľkými rukami a nohami. K výrazným prácam patria aj olejomaľby Jána Glózika, znázorňujúce jednoduchého dedinského človeka. "Pre jeho postavy bola typická aj predimenzovanosť. Glózik na rozdiel od niektorých maliarov nezdôrazňoval dekoratívne prvky odevov, skôr poukazoval na skromnosť dedinského človeka," poznamenáva galéria.



Upozorňuje aj na ďalších autorov, napríklad Jána Garaja, ktorý zdôrazňuje tvrdú realitu sedliackej práce. Kolekciu dotvárajú zasnežené dedinky Pavla Cicku, jemné farebné kompozície Ondreja Veňarského a originálne maľby autoriek Anny Knjazović, Marije Hlavati Husarik a Evy Husárikovej. "Výstava zahŕňa aj diela Janka Širku a dynamické scény Jána Bačúra, ktorého tvorbu reprezentuje aj jediná grafika," uzatvára galéria.