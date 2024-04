Bratislavská Karlova Ves upozorňuje na poškodzovanie stromov

Bratislava 16. apríla (TASR) - Bratislavská Karlova Ves upozorňuje, že poškodzovanie stromov pokračuje. Obyvateľov vyzýva, aby boli všímavejší. Zároveň ich prosí, aby do zelene nijako nezasahovali, ale ponechali to odborníkov. Informuje o tom na sociálnej sieti.



Štyri poškodené stromy eviduje samospráva na Baníkovej ulici, na svahu medzi Kuklovskou a Silvánskou ulicou má niekto soliť brezu. "Na Donnerovej niekto natrel kmeň stromu na bielo. Možno s dobrým úmyslom, keďže sa kôra stromu olupovala, čo je však pri tomto druhu jeho prirodzená vlastnosť," podotýka mestská časť.



Obyvateľov preto vyzýva, aby v prípade, že spozorujú akékoľvek ničenie zelene, kontaktovali oddelenie životného prostredia miestneho úradu alebo mestskú políciu. Taktiež ich prosí, aby nevykonávali zásahy do zelene, ale zásahy ponechali na odborníkov v oblasti starostlivosti o zeleň a dreviny.



Na neznámeho páchateľa, ktorý poškodzoval zdravé dreviny, upozorňovala mestská časť napríklad aj vlani v máji. Evidovala vtedy poškodenie kmeňa pagaštana, siedmich briez, lipy či borovice. Viacero otrávených stromov evidovala aj v minulosti.