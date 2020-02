Bratislavská komisia odporučila primátorovi za riaditeľku GMB Trnovskú

Bratislava 27. februára (TASR) – Za riaditeľku Galérie mesta Bratislavy (GMB) odporučila výberová komisia primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Katarínu Trnovskú. Do výberového konania na túto pozíciu sa v termíne prihlásilo 11 uchádzačov, pred komisiu boli pozvaní piati. O tom, či sa stane Trnovská šéfkou tejto mestskej organizácie, by mali rozhodnúť mestskí poslanci v marci.



Vypočúvanie kandidátov na post riaditeľa GMB sa uskutočnilo v utorok (25. 2.) v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Spomedzi všetkých 11 došlých žiadostí si komisia na vypočutie pozvala piatich, okrem Kataríny Trnovskej aj Ivana Jančára, Zuzanu Jakalovú, Lýdiu Pribišovú a Martina Vanča.



"Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Katarínu Trnovskú za riaditeľku Galérie mesta Bratislavy," informoval TASR hovorca hlavného mesta Peter Bubla s tým, že na webovej stránke mesta sú zverejnené životopisy a rozvojové plány všetkých piatich vypočutých uchádzačov.



Magistrát bude vo výberových konaniach na pozície šéfov príspevkových organizácií mesta pokračovať. Najbližšie by sa mali v marci uskutočniť výberové konania na riaditeľov Múzea mesta Bratislavy (MMB) a Mestskej knižnice.