Bratislavská lanovka na Kamzík je v súčasnosti v riadnej prevádzke

Bratislava 10. apríla (TASR) - Sedačková lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík v bratislavskom Novom Meste je v súčasnosti v riadnej prevádzke. Správca lanovky, ktorým je organizácia EKO – podnik VPS však opätovne pripomína nutnosť dodržiavania hygienických opatrení. Upozorňuje na to zároveň oznam pri vstupe na lanovku.



"Vstupy a výstupy sú samostatne oddelené a návštevníci sa tak nestretávajú," uviedol pre TASR riaditeľ miestnej organizácie Vladimír Mikuš. Vstup na lanovku je umožnený zároveň len s prekrytými hornými dýchacími cestami, či už rúškom, šálom alebo šatkou. Zabúdať netreba ani na dezinfekciu rúk, ktorá je taktiež pri vchode. Vyznačené sú aj nariadené odstupy. "Zamestnanci pracujúci v prevádzke kontrolujú plnenie opatrení a vo zvýšenej frekvencii je zabezpečené čistenie a sanitácia prevádzky," poznamenal Mikuš.



Lanovka je otvorená od štvrtka do nedele v čase od 10.00 do 18.00 h. Návštevníkom je k dispozícii aj počas všetkých štátnych sviatkov. Jej prevádzka býva pozastavená len v prípade zlých poveternostných podmienok.



Pôvodná lanovka začala premávať 11. júla 1972 a jej prevádzka sa skončila v roku 1990. Ako uvádza mestská časť na svojej webovej stránke, koncom januára 2005 odkúpilo nehnuteľnosť, teda pozemky aj stavby, za vtedajších 19,5 milióna korún hlavné mesto, ktoré stavbu následne zverilo mestskej časti. Tá ju zrekonštruovala za 32 miliónov korún.



Lanovku opätovne do prevádzky uviedli 30. septembra 2005 vtedajší primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Lanovka bola zároveň v roku 2008 zaradená medzi pamätihodnosti mestskej časti.