Bratislavská mestská časť Rača opäť ožije tradičným vinobraním

Bratislava 12. septembra (TASR) - Milovníci vína a burčiaku si v bratislavskej Rači opäť prídu na svoje. Mestská časť ožije od piatka do nedele (15. - 17. 9.) tradičným Račianskym vinobraním, teda oslavou vinohradníctva, tradícií a kultúry. TASR o tom informoval referent komunikácie miestneho úradu Miroslav Vajs.



"Najväčšej novinky sa dočkajú najmenší, pre ktorých sa Park J. M. Hurbana premení na stredoveký dobový tábor," priblížil Vajs. Skupina historického šermu Ursus pripravila pre deti množstvo aktivít od ukážky stredovekých zbraní a rytierskej zbroje až po šermiarske vystúpenia či razenie mincí. Chýbať nebudú ani divadelné predstavenia či šachový turnaj.



Vinobranie oficiálne otvoria v piatok popoludní príchodom alegorického sprievodu do amfiteátra v Knižkovej doline, keď račianski farári požehnajú úrodu viniča. Nasledovať bude vyhodnotenie súťaže Račianskeho vinohradníckeho spolku o najkrajší hroznový strapec a najlepší burčiak.



Hudobný program bude rozdelený do štyroch scén. Hlavné pódium nájdu návštevníci v amfiteátri v Knižkovej doline, Kruháč scéna bude patriť skôr narodeným. Predstavia sa viaceré kapely či speváci, ale aj ľudová, dychová a folklórna hudba. Pred ruchom podujatia sa bude dať oddýchnuť si pri džezovej hudbe v chillout zóne v Obecnej záhrade.



Chýbať nebudú ani sprievodné podujatia. V Koloničovej kúrii na Námestí Andreja Hlinku bude okrem neriadenej degustácie lokálnych vín a burčiaku pripravená aj výstava fotografií Príroda očami fotografa. V Nemeckom kultúrnom dome pri zastávke Hybešova sa budú konať tri výstavy Račianskeho muzeálneho spolku. Zároveň tam výsledky svojej práce priblíži Slovenský zväz záhradkárov a Klub paličkovanej čipky Rača. Priaznivcov poézie čaká uvedenie básnickej zbierky Potopa račianskeho autora Jakuba Pokorného.