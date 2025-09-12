< sekcia Regióny
Bratislavská mestská časť Rača opäť ožíva tradičným vinobraním
Račianske vinobranie sa začne v piatok podvečer, na hlavnom pódiu v amfiteátri sa predstavia viacerí hudobní hostia.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Bratislavská Rača opäť ožíva tradičným Račianskym vinobraním, teda oslavou vinohradníctva, tradícií a kultúry. Koná sa od piatka do nedele (14. 9.). TASR o tom informoval referent komunikácie miestneho úradu Miroslav Vajs.
„Návštevníci sa môžu tešiť na koncerty či vystúpenie folklórneho súboru. A ako sa na Raču patrí, nebude chýbať čerstvý burčiak a vína od miestnych výrobcov,“ pozýva samospráva.
Račianske vinobranie sa začne v piatok podvečer, na hlavnom pódiu v amfiteátri sa predstavia viacerí hudobní hostia. Podujatie otvorí oficiálne starosta Rače Michal Drotován v sobotu popoludní po príchode alegorického sprievodu do amfiteátra v Knižkovej doline, následne račianski farári požehnajú úrodu viniča. Vyhodnotené budú tiež súťaže Račianskeho vinohradníckeho spolku o najkrajší hroznový strapec a najlepší burčiak.
Atmosféru dotvorí hudobný program, v rámci ktorého sa predstavia folklórne súbory, cimbalová ľudová hudba či ďalšie hudobné zoskupenia. Od večera do polnoci sa budú môcť návštevníci zabávať na oldies párty. Chýbať nebude ani oddychová zóna so živou hudbou v Obecnej záhrade. Hudobný program bude návštevníkov čakať aj v nedeľu.
Hlavný program sa bude počas troch dní odohrávať na troch pódiách a v detskej zóne v Parku J. M. Hurbana, v ktorej budú najmladších návštevníkov zabávať stredovekí šermiari.
S Račianskym vinobraním je spojené aj množstvo sprievodných podujatí. Športovci si zmerajú sily na Račianskom šachobraní, Vinobraneckom volejbalovom turnaji a Račianskom strapci v karate. Pripravené sú aj výstavy Račianskeho muzeálneho spolku, Klubu paličkovanej čipky a Slovenského zväzu záhradkárov v Nemeckom kultúrnom dome.
