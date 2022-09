Bratislavská mestská časť Rača ožije do nedele tradičným vinobraním

Bratislava 9. septembra (TASR) – Bratislavská Rača ožije od piatka do nedele (11. 9.) tradičným račianskym vinobraním. Oslava vinohradníctva, tradícií i kultúry sa do mestskej časti vracia po dvoch pandemických rokoch v takej forme, na akú sú návštevníci a milovníci vína a burčiaku zvyknutí. TASR o tom informoval referent komunikácie miestneho úradu Miroslav Vajs.



Slávnosť na počesť práce vinohradníkov sa rozbehne v piatok podvečer na troch scénach. Oficiálne však podujatie po príchode alegorického sprievodu do amfiteátra v Knižkovej doline otvoria v sobotu (10. 9.) popoludní, kedy zároveň požehnajú úrodu viniča. Vyhodnotená bude taktiež súťaž o najkrajší hroznový strapec a najlepší burčiak.



Sobotný program sa však začne už o 11.00 h, pripravený je tak, aby si prišli na svoje všetci, od detí po seniorov. Deti sa napríklad môžu tešiť na divadelné predstavenia, hry a súťaže. Chýbať nebude ani Račianske šachobranie, či výlet historickým vlakom z depa v časti Rendez. Atmosféru podujatia doplní hudobný program.



V nedeľu sa uskutoční tradičná slávnostná sv. omša s poďakovaním za tohtoročnú úrodu. Deti sa následne budú môcť zabaviť na diskotéke či bublinkovej párty, športoví fanúšikovia si môžu pozrieť futbalový zápas II. ligy FK Rača proti Spartaku Myjava, pripravený je tiež tradičný Račiansky strapec – súťaž v karate.



Počas celého vinobrania sa bude konať viacero sprievodných podujatí a výstav, od degustácie račianskych vín až po prezentácie Račianskeho muzeálneho spolku či Slovenského zväzu záhradkárov. Chýbať nebudú stánky s lokálnym burčiakom, vínom, miestnymi kulinárskymi špecialitami a remeselnými výrobkami.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.raca.sk.