Bratislavská Mestská nájomná agentúra zabývala prvé štyri rodiny

Bratislava 5. augusta (TASR) - Mestská nájomná agentúra (MNA) v Bratislave, ktorej cieľom je zlepšiť dostupnosť bývania pre ľudí, ktorí sú v rámci štandardného trhu s bývaním z rôznych dôvodov znevýhodnení, zabývala prvé štyri rodiny. Dva z bytov poskytla spoločnosť Dostupný domov (projekt Slovenskej sporiteľne) a ďalšie dva Bratislavská vodárenská spoločnosť. Čoskoro by mali pribudnúť ďalšie byty, do konca roka by malo byť zabývaných 12 bytov.



"Po dlhých rokoch sa dostávajú zraniteľné rodiny z provizórneho ubytovania do stabilného bývania, ktoré je dôležité pre život každého. Stále sú však stovky ohrozených rodín, ktoré nedokážu získať stabilné a dostupné bývanie," konštatuje koordinátorka MNA Laura Kovácsová.



V tejto fáze projektu sa do bytov môžu hlásiť domácnosti z mestských pobytových zariadení, najmä z mestských ubytovní Fortuna a Kopčany, Centra pre deti a rodinu Repuls či z krízových bytov mesta. Domácnosti do bytov navrhuje odborná skupina, posudzuje sa sociálna, rodinná i finančná situácia domácnosti v bytovej núdzi. Na základe zraniteľnosti a potrebnosti je zostavený poradovník.



Hlavné mesto už vlani avizovalo, že by agentúra chcela ponuku otvoriť aj verejnosti, teda všetkým prenajímateľom, ktorí by sa do tejto služby chceli zapojiť. Ako motiváciu pri nižšom príjme za nájom než pri komerčnom prenájme ponúka vlastníkovi bytu dlhodobý nájom i garanciu uhrádzania platieb včas vrátane uhradenia nájmu vopred, a to aj na dlhšie obdobie. "V najbližších mesiacoch ponúkneme možnosť všetkým majiteľom bratislavských bytov, ktorí by chceli byť súčasťou projektu," deklaruje Kovácsová.



Mestská nájomná agentúra má fungovať ako platforma pre majiteľov bytov, ktorí sú ochotní prenajímať ich ohrozeným obyvateľom, ktorí sa ani napriek práci a pravidelnému príjmu nevedia dostať k nájomnému bývaniu v rámci bežnej ponuky. Zároveň má fungovať ako "spojka" medzi prenajímateľom a nájomcom a plniť funkciu garanta nájomnej zmluvy. Tiež na seba berie potenciálne riziká spojené s prenájmom a starostlivosťou o byt.



Dostupnosť bývania nie je pritom výhradne len otázkou financií. Pri vysokom dopyte majitelia vyhodnocujú viaceré "riziká". Na komerčnom trhu bývajú napríklad odmietaní často ľudia, ktorí majú deti, domáce zvieratá, zdravotné znevýhodnenie, sú starší alebo patria k etnickej menšine.



Sociálne byty sú rozbehnuté v rôznych krajinách Európy. Osvedčili sa napríklad v Belgicku, Španielsku, Holandsku, Poľsku či Česku. Bratislava ako prvá samospráva na Slovensku spustila koncept po vzore Prahy koncom minulého roka.