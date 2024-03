Bratislavská mestská polícia chce do 2026 zamestnávať 500 policajtov

Bratislava 5. marca (TASR) - Bratislavská mestská polícia (MsP) plánuje do roku 2026 (vrátane) zamestnávať 500 policajtov. V súčasnosti sa v uliciach hlavného mesta strieda 300 policajtov v dvanásťhodinových službách. "Ďalších 50 pracuje v operačnom a kamerovom stredisku alebo ako velitelia jednotlivých okresov so zástupcami a s veliteľmi zmien," priblížil pre TASR vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.



Ozrejmil, že vzhľadom na množstvo ľudí žijúcich v Bratislave ide o počet, ktorý podľa neho ešte nie je ideálny, ale je dostatočný na poskytovanie kvalitných služieb. Potrebovali by tak prijať ešte 150 policajtov. "Avšak vidíme, že tento cieľ je veľmi ťažko dosiahnuteľný, a to najmä pre finančné možnosti samosprávy," dodal Borko.



Podotkol, že od 1. januára tohto roka môžu mestskí policajti po odslúžení 25 rokov a dosiahnutí 56. roku života požiadať o príspevok za prácu v obecnej polícii. Ide podľa jeho slov o určitú formu výsluhového dôchodku, aj keď nie plnohodnotnú. "Túto možnosť v Bratislave zatiaľ využilo viac ako desať policajtov," ozrejmil.



Počas marca majú v pláne prijať 20 nových kolegov, ktorí nastúpia do kurzu odbornej prípravy. "Po troch mesiacoch plateného vzdelávania si nájdu miesto na jednom z okresných veliteľstiev, kde sa im ešte budú venovať ich služobne starší kolegovia," priblížil Borko.



Zároveň sa takisto v súčasnosti koná kurz, ktorý sa začal v januári. Policajti z neho majú prísť do terénu v apríli. "Vtedy sa začne aj kurz, do ktorého robíme nábor. Tretí a v tomto roku posledný kurz sa začne na jeseň, po letných prázdninách," doplnil vedúci oddelenia komunikácie MsP.



Zdôraznil, že mestské polície preberajú vo väčších mestách významnú časť zodpovednosti za ochranu verejného poriadku. "Sme v situácii, keď Policajný zbor zápasí s poklesom počtu policajtov v teréne. Je preto prirodzené, že časť ich úloh v mestách a obciach preberajú práve zamestnanci obecných polícií," ozrejmil.